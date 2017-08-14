Monday, August 14, 2017
    .
    • .

"Зайві" 8 тисяч у касі обійшлися власнику кафе майже у 40 тисяч гривень штрафу

Деталі
серпня 14, 2017

Уся готівка, що надходить до каси, має своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися. Це одна із основних вимог Положення про ведення касових операцій в Україні, яким часто нехтують представники торгівлі.
Так, під час нещодавньої перевірки одного із запорізьких кафе-барів аудитори Головного управління ДФС у Запорізькій області встановили, що попри наявність касового апарату торгівля там здійснювалась без нього, відповідно, фіскальні чеки покупцям не видавалися. У касі знаходились готівкові кошти, але 7980 гривень належним чином не були оформлені.
Дані порушення задокументували ревізори, як результат – загальна сума застосованих штрафних санкцій склала 39,9 тисячі гривень.
Усього за сім місяців 2017 року фахівці фіскальної служби провели 308 перевірок готівкових операцій, за якими донараховано майже 5 мільйонів гривень штрафів. На даний час з цієї суми платники узгодили 68% або 3,4 мільйона. До бюджету сплачено 2,2 мільйона.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large77

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 