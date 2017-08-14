"Зайві" 8 тисяч у касі обійшлися власнику кафе майже у 40 тисяч гривень штрафу

Деталі серпня 14, 2017

Уся готівка, що надходить до каси, має своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися. Це одна із основних вимог Положення про ведення касових операцій в Україні, яким часто нехтують представники торгівлі.

Так, під час нещодавньої перевірки одного із запорізьких кафе-барів аудитори Головного управління ДФС у Запорізькій області встановили, що попри наявність касового апарату торгівля там здійснювалась без нього, відповідно, фіскальні чеки покупцям не видавалися. У касі знаходились готівкові кошти, але 7980 гривень належним чином не були оформлені.

Дані порушення задокументували ревізори, як результат – загальна сума застосованих штрафних санкцій склала 39,9 тисячі гривень.

Усього за сім місяців 2017 року фахівці фіскальної служби провели 308 перевірок готівкових операцій, за якими донараховано майже 5 мільйонів гривень штрафів. На даний час з цієї суми платники узгодили 68% або 3,4 мільйона. До бюджету сплачено 2,2 мільйона.

Головне управління ДФС у Запорізькій області