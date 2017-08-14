Запорізькі аудитори ДФС виявили схеми ухилення від оподаткування на 68 мільйонів

Деталі серпня 14, 2017

На Запоріжжі фіскальна служба відстежує та викриває оборудки, які застосовують недобросовісні платники аби мінімізувати податки чи незаконно отримати право на відшкодування ПДВ.



З початку року співробітники підрозділів аудиту Головного управління ДФС у Запорізькій області виявили 42 схеми ухилення від оподаткування на загальну суму 68,4 мільйона гривень. У них брали участь понад 90 підприємств Запорізької області, які проводили фіктивні господарські операції, намагалися незаконно формувати податковий кредит. Таким чином були попереджені мільйонні втрати бюджету.

На даний час фахівці ДФС відпрацювали більше третини суб'єктів на суму 37,4 мільйона. У результаті порушникам донараховано 37,7 мільйона гривень податку на додану вартість, зменшено залишок від'ємного значення ПДВ на 3,6 мільйона, доведено нереальність операцій на 2,4 мільйона. Наразі триває робота стосовно 58 платників на загальну суму схемного податкового кредиту 31 мільйон.

Крім того, за 7 місяців до ревізорів надійшло 35 судових ухвал, ініційованих підрозділами податкової міліції та іншими правоохоронними органами. Фігурантами цих справ були близько 50 запорізьких суб'єктів господарювання. Щодо них проведено 20 позапланових перевірок, наслідком яких стало донарахування 4,5 мільйона гривень санкцій та зменшення збитків на 1,3 мільйона. Також аудитори встановили фіктивні оборудки на 23 мільйони гривень.

Фіскальна служба наголошує на тому, що сучасні підходи до контрольно-перевірочної роботи, зокрема, ризикоорієнтована система податкового аудиту, електронне управління ризиками при адмініструванні ПДВ й інші методи дозволяють відстежувати неіснуючі операції та виявляти порушення.

Головне управління ДФС у Запорізькій області