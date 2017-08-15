Tuesday, August 15, 2017
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На Запоріжжі вилучено із нелегального обігу підакцизних товарів майже на 11,4 мільйона

Деталі
серпня 15, 2017

У Запорізькій області триває операція "Акциз", спрямована на ліквідацію тіньових поставок та виготовлення паливно-мастильної, алкогольної і тютюнової продукції. З початку

року у ході її проведення співробітники податкової міліції фіскальної служби Запорізької області виявили та припинили діяльність 8 незаконних виробництв підакцизних товарів, 7 з яких – з алкогольного фальсифікату.
 Крім того, викрито 7 фактів нелегальної торгівлі алкоголем і цигарками через мережу Інтернет. Цей протизаконний вид торгівлі останнім часом набув популярності. Засобами інтернет-ресурсів споживачу, зазвичай, пропонується продукція сумнівної якості та невідомого походження.
Усього за сім місяців податковою міліцією вилучено товари підакцизної групи на суму близько 11,4 мільйона гривень. Стосовно організаторів "підпільних цехів" та реалізації сурогату до суду направлено 11 кримінальних проваджень із обвинувальним актом.
Також фахівці ДФС перекрили чотири канали постачання в Україну алкогольних напоїв, спиртовмісної продукції та тютюнових виробів поза митним контролем.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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