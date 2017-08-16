Власники запорізької нерухомості поповнили місцеві бюджети на 43,7 мільйона

Деталі серпня 16, 2017

За сім місяців 2017 року до місцевих бюджетів Запоріжжя та області надійшло 43,7 мільйона гривень податку на нерухоме майно. Рівень минулого року перевищено

на 17,6 мільйона, а очікувану суму на поточний рік – майже вдвічі.

У розрізі податкових інспекцій, що адмініструють цей платіж, найбільший рівень сплати забезпечено у Запорізькій ОДПІ – 19,8 мільйона, у Мелітопольській ОДПІ – понад 10 мільйонів. Платники Бердянської ОДПІ спрямували 4,2 мільйона, Вільнянської – 3,8 мільйона, Токмацької – 2,5 мільйона, Пологівської – 2,3 мільйона, Енергодарської ОДПІ – майже 1 мільйон.

Більшу частину податку заплатили власники нерухомості – юридичні особи – 39,5 мільйона, що на 14,6 мільйона більше, ніж за аналогічний період минулого року. На Запоріжжі сьогодні понад 3,9 тисячі організацій та підприємств різних форм власності перераховують податок на нерухоме майно до місцевих скарбниць.

Фізичні особи за січень-липень поповнили бюджет на 4,2 мільйона, порівняно з 2016 роком надходження від них зросли на 3 мільйони. Водночас основні суми очікуються упродовж серпня, оскільки наприкінці поточного місяця спливає граничний термін сплати податку. У цьому році фіскальна служба направила 24,5 тисячі громадянам більш ніж 31 тисячу повідомлень-рішень майже на 22,9 мільйона.

Нагадаємо, громадяни, які володіють нерухомим майном, площа якої перевищує пільгову, можуть самостійно звернутися до податкової інспекції за місцем його розташування та звірити дані щодо об'єктів, площі житла, розміру ставки і нарахованої суми податку.

З особливостями сплати податку на нерухомість можна ознайомитися у презентації, яка розміщена на сайті фіскальної служби Запорізької області: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/306252.html.

Головне управління ДФС у Запорізькій області