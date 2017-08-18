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Юристи фіскальної служби Запорізької області виграли у судах 208 мільйонів на користь держави

Деталі
серпня 18, 2017

За сім місяців поточного року юристи фіскальної служби Запорізької області виграли у судах 580 справ на суму 208 мільйонів гривень. Це складає 76,5 відсотка від загальної

кількості та 68,4 відсотка – від сум позовів. На користь платників винесено 178 рішень на суму 96 мільйонів.
Усього на даний час у судових органах різних інстанцій знаходиться майже 2,5 тисячі матеріалів, де однієї зі сторін виступає ДФС. Як свідчить практика, у випадках, коли фіскальна служба позивається до платників, на користь останніх приймається, приблизно, лише два відсотки. Так, з початку року судді підтримали позицію юристів у 459 справах на суму майже 114 мільйонів, і лише у 9 ухвалах із сумами 19,3 мільйона прийняті аргументи суб'єктів господарювання.
У досудовому порядку платники мають можливість застосувати процедуру адміністративного оскарження. За сім місяців до Головного управління ДФС у Запорізькій області надійшла 71 скарга щодо 108 податкових повідомлень-рішень, вимог про сплату боргу з єдиного соціального внеску, рішень про застосування штрафних санкцій та нарахування пені з ЄСВ. За результатами їх розгляду скасовано повністю або частково 50 податкових повідомлень-рішень. На рівні ДФС України із 290 матеріалів апеляції скасовано 26.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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