Серед працівників фіскальної служби Запорізької області проведено понад тисячу антикорупційних заходів

Деталі серпня 21, 2017

В умовах реформування податкової системи профілактика корупції залишається пріоритетним напрямом діяльності ДФС. Одним із механізмів запобігання правопорушень є перевірка кандидатів на посади до фіскальної служби області. Лише з початку року співробітники управління внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Запорізькій області перевірили 385 осіб, які працевлаштовувались в органи ДФС.

Також серед податківців регулярно проводиться роз'яснювальна робота на антикорупційну тематику – за сім місяців у колективах служби організовано понад 740 бесід та лекцій.

Крім того, фахівці управління здійснили 39 службових перевірок на предмет дотримання посадовцями ДФС законодавства під час виконання службових обов'язків.

Стосовно працівників органів ДФС у Запорізькій області правоохоронними органами зареєстровано 12 кримінальних проваджень, 8 з яких – за матеріалами управління внутрішньої безпеки, у тому числі, за ознаками злочинів, передбачених ст. 358, 364, 366, 367, 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, про факти неправомірних дій або бездіяльності, можливих корупційних правопорушень у сфері службової діяльності з боку посадових осіб структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів можна повідомляти на сервіс "Пульс" Державної фіскальної служби України, який працює цілодобово. Номер телефону Контакт-центру ДФС: 0800-501-007 (обрати на інтерактивному голосовому автовідповідачі напрямок "4").

Головне управління ДФС у Запорізькій області