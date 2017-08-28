Monday, August 28, 2017
    .
    • .

Юліана Козаченко: "Запорізькі підприємства збільшили надходження податку на прибуток на 43 мільйони"

Деталі
серпня 28, 2017

У січні-липні 2017 року підприємства Запорізької області перерахували до державного бюджету 337 мільйонів гривень (без показників підприємств, які обліковуються в Запорізькому

управлінні Офісу великих платників податків ДФС). Коментуючи надходження, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко відзначила, що рівень сплати податку на прибуток до минулорічного зріс на 43 мільйони або на 16 відсотків. Очікувану суму на 7 місяців поточного року перевищено на 13,5 мільйона.
Керівник фіскальної служби області підкреслила, що основними чинниками збільшення податкових відрахувань стали позитивні тенденції в економіці регіону, зокрема, підвищення індексу промислового виробництва та обсягів продукції, товарів і послуг до показників минулого року. Лише у липні підприємства спрямували до казни понад 18 мільйонів, що майже вдвічі більше прогнозованої суми.
Найбільше з початку року сплатили податку на прибуток суб'єкти господарювання м. Запоріжжя – близько 225 мільйонів, платники Мелітопольської об'єднаної державної податкової інспекції забезпечили 36,7 мільйона, Бердянської –23,6 мільйона, Пологівської – 13,2 мільйона, Вільнянської – 7,3 мільйона, Токмацької – 5,4 мільйона та Енергодарської ОДПІ – 2,7 мільйона.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large79

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 