Юліана Козаченко: "Запорізькі підприємства збільшили надходження податку на прибуток на 43 мільйони"

Деталі серпня 28, 2017

У січні-липні 2017 року підприємства Запорізької області перерахували до державного бюджету 337 мільйонів гривень (без показників підприємств, які обліковуються в Запорізькому

управлінні Офісу великих платників податків ДФС). Коментуючи надходження, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко відзначила, що рівень сплати податку на прибуток до минулорічного зріс на 43 мільйони або на 16 відсотків. Очікувану суму на 7 місяців поточного року перевищено на 13,5 мільйона.

Керівник фіскальної служби області підкреслила, що основними чинниками збільшення податкових відрахувань стали позитивні тенденції в економіці регіону, зокрема, підвищення індексу промислового виробництва та обсягів продукції, товарів і послуг до показників минулого року. Лише у липні підприємства спрямували до казни понад 18 мільйонів, що майже вдвічі більше прогнозованої суми.

Найбільше з початку року сплатили податку на прибуток суб'єкти господарювання м. Запоріжжя – близько 225 мільйонів, платники Мелітопольської об'єднаної державної податкової інспекції забезпечили 36,7 мільйона, Бердянської –23,6 мільйона, Пологівської – 13,2 мільйона, Вільнянської – 7,3 мільйона, Токмацької – 5,4 мільйона та Енергодарської ОДПІ – 2,7 мільйона.

Головне управління ДФС у Запорізькій області