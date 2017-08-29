Запорізькі податківці виявили інтернет-торгівлю іноземним алкоголем

Деталі серпня 29, 2017

У Запоріжжі співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області спільно з прокуратурою викрили продаж алкогольних напоїв через Інтернет.



У рамках проведення операцій "Акциз-2017", "Рубіж-2017" та розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 204 КК України, оперативники ДФС встановили, що громадянин України отримував з Одеської області алкогольні напої, ввезені в Україну поза митним контролем та без акцизних марок. Надалі він реалізовував їх шляхом розміщення відповідних оголошень у мережі Інтернет.

За місцями зберігання та продажу алкоголю були проведені обшуки, у результаті яких виявлено та вилучено понад тисячу літрів незаконно ввезеного в країну фальсифікованого алкоголю на суму понад півмільйона гривень.

Розслідування кримінального провадження триває.

Головне управління ДФС у Запорізькій області