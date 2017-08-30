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Юліана Козаченко: "На фінансування армії запоріжці направили понад 230 мільйонів"

Деталі
серпня 30, 2017

Майже 232 мільйони гривень – стільки військового збору забезпечили платники Запорізького регіону з початку року. Як відзначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій

області Юліана Козаченко, сплачена сума на 21 мільйон перевищує прогнозовану та на 51,5 мільйона – минулорічну. Лише у липні запоріжці перерахували на потреби Збройних Сил 37,6 мільйона, що на 7,8 мільйона або на 26 відсотків більше, ніж торік.
– Завдяки військовому збору українська армія отримала додатковий та стабільний ресурс фінансування. У Запорізькій області спостерігається позитивна динаміка надходжень цього платежу, передусім, за рахунок підвищення мінімальних заробітних плат, заходів з їх легалізації та погашення заборгованості. Водночас слід наголосити – питома вага податків надходить до бюджету добровільно та своєчасно, – підкреслила Юліана Козаченко.
На сьогодні в регіоні майже 26 тисяч фізичних та юридичних осіб є відповідальними за утримання та перерахування до бюджету військового збору з доходів, які вони виплачують найманим працівникам.
При цьому найбільші суми надійшли від платників м. Запоріжжя – більш ніж 119 мільйонів, Мелітопольської ОДПІ – 28,5 мільйона, Енергодарської ОДПІ – 25,6 мільйона, а також Бердянської та Пологівської ОДПІ, що спрямували по 17,5 та 15,5 мільйона відповідно.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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