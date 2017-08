В центрах зайнятості Запорізької області розповідають про послуги на українській та англійській мовах

Деталі серпня 31, 2017

Україна становиться ближче до Європи в усіх сферах свого життя. Так, з 11 липня 2017 року в усіх центрах зайнятості Запорізької області клієнти служби можуть прослухати інформацію про послуги служби зайнятості як на державній мові, так і на міжнародній – англійській.

«Я вважаю, що володіння міжнародною, інтернаціональною мовою спілкування значно розширює можливості працевлаштування, підвищує рівень конкурентоспроможності, розкриває нові горизонти для населення – розповідає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. - І ми в цьому напрямку вже давно працюємо. Всім бажаючим фахівці служби пропонують скористатись можливістю навчання на безкоштовній платформі з англійської мови Lingva.Skills та онлайн платформі Академія навичок.

Служба зайнятості завжди Keeps up with Time і пропонує своїм клієнтам тільки якісні, затребувані та передові послуги».

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47.