Friday, September 01, 2017
    .
    • .

Юліана Козаченко: "Віддаючи перевагу електронній звітності, запорізькі підприємці економлять власні ресурси та час"

Деталі
вересня 01, 2017

Переважна більшість запорізьких платників податків взаємодіють з органами фіскальної служби за допомогою мережі Інтернет. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, на сьогодні показник електронної звітності в регіоні зріс до 76 відсотків. Це на 40 відсотків перевищує минулорічні дані.
Усього з початку року органи ДФС прийняли від суб'єктів підприємництва майже 119 тисяч звітів, понад 90 тисяч з яких направлено електронною поштою.
– Дистанційна взаємодія бізнесу та контролюючих органів, перш за все, економить час і ресурси. Для платників податків сьогодні розширені електронні сервіси, за допомогою яких можна подавати звітність, інші документи та отримувати послуги від фіскальної служби у режимі реального часу. Уникнення черг у податкових інспекціях, зменшення паперового документообігу та впливу людського фактору, надання більше часу власній справі, можливість виконувати он-лайн процедури навіть за допомогою смарт-пристроїв – далеко не повний перелік переваг зручного формату, – відзначила Юліана Козаченко.
Вона також наголосила, що більшість електронних послуг фіскальна служба пропонує отримувати в Електронному кабінеті.
Докладно про його роботу можна дізнатися за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large79

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 