ТОП-3 змін у законодавстві для учасників АТО

Деталі вересня 05, 2017

На семінарі, що відбувся на базі Хмельницького міського центру зайнятості 11 серпня, юристка Хмельницького Офісу Мережі правового розвитку при ГО «Подільська правова ліга» Анастасія Площинська роз’яснила присутнім бійцям, що змінилося для них та сімей загиблих учасників АТО у законодавстві. Як повідомляє Інформаційно-ресурсний центр «Правовий простір», правниця виокремила ТОП-3 актуальних змін, про які мають знати військовослужбовці.

1. Пільги сім’ям загиблих військових: тепер дохід не враховується

1 липня набрав чинності Закон № 2014-VIII, яким скасовується вимога про врахування доходу при отриманні пільг сім’ями загиблих військових. Якщо раніше враховувався розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не більше ніж 1930 гривень, то з 1 липня члени сімей загиблих отримуватимуть пільги, передбачені Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Посилання на закон: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2014-19

2. Отримання статусу учасника війни для працівників організацій, які залучалися до АТО: уточнено перелік документів

Постановою «Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 739» від 14 червня 2017 р. № 414 уточнено перелік документів, необхідних для встановлення статусу учасника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення.

Раніше вимагалися:

- документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України);

- документи про направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).

На сьогодні ж такими документами є:

документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки про залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією, його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення);

інші документи, видані державними органами, підприємствами, установами, організаціями, що містять відомості про безпосередню участь працівника в забезпеченні виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів і розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).

Посилання на закон: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2014-19

3. Підвищені виплати військовим та членам сімей загиблих учасників АТО

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей» та Закону України «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо надання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї» підвищено виплати військовим та членам сімей загиблих учасників АТО.

- Раніше сім’ям загиблих учасників АТО виплачувалась допомога у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (772000 грн.), а учасникам АТО, яким встановлено інвалідність І групи - в розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму, ІІ група - 200-кратного прожиткового мінімуму, ІІІ група - 150-кратного прожиткового мінімуму, - коментує Анастасія Площинська. - Після внесення змін до законодавства суми відповідно збільшились, сім’ям загиблих учасників АТО виплачуватиметься допомога у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (а у випадках, передбачених законом, - 500-кратного розміру), а учасникам АТО, яким встановлено інвалідність І групи - в розмірі 400-кратного прожиткового мінімуму, ІІ група - 300-кратного прожиткового мінімуму, ІІІ група - 250-кратного прожиткового мінімуму.

Більш детально про виплати ви можете дізнатися у законах:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2004-viii

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2014-19

Нагадаємо, що прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2017 року становив 1600 гривень.

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