Юліана Козаченко: «Для користування он-лайн сервісами ДФС запорізьким платникам видано понад 46 тисяч електронних ключів»

Деталі вересня 05, 2017

На сьогодні 15,2 тисячі запорізьких платників податків користуються безкоштовними електронними ключами від фіскальної служби. Усього у цьому році їм видано 46 тисяч

посилених сертифікатів електронного цифрового підпису. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.

– У Запорізькій області кількість користувачів послугами Акредитованого центру сертифікації ключів суттєво зросла, порівняно з минулим роком – щонайменше на 3 тисячі. Відповідно, фахівці фіскальної служби видали на 7,5 тисячі ключів більше. Отримання посилених сертифікатів – процедура безкоштовна та швидка. Наприклад, середній час видачі ЕЦП для фізичних осіб становить 10 - 15 хвилин, враховуючи процес генерації. Ключ цифрового підпису надається на два роки, його можна використовувати не тільки для листування з органами ДФС, а й підписувати звітність до інших установ, – зазначила Юліана Козаченко.

Пункти реєстрації користувачів АЦСК у Запорізькій області знаходяться за адресами: м. Запоріжжя, вул. Паркова, буд. 4а, 1-й поверх, м. Бердянськ, просп. Праці, буд. 20, каб. 219, м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. 31, каб. 103.

З переліком документів для отримання ЕПЦ та більш докладною інформацією можна ознайомитися на веб-сайті АЦСК ІДД ДФС України: http://acskidd.gov.ua/.

Головне управління ДФС у Запорізькій області