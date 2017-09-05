Юліана Козаченко: "Запорізький бізнес збільшив сплату податків і зборів на два мільярди гривень"

Деталі вересня 05, 2017

За вісім місяців 2017 року надходження від запорізьких суб'єктів підприємництва до бюджетів усіх рівнів склали понад 8 мільярдів гривень, що на 2 мільярди

більше, ніж торік (без врахування рівня сплати податків великими платниками, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).

Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, із загальної суми 3,4 мільярда гривень надійшло до державного бюджету. При цьому рівень минулорічної сплати перевищено на 964 мільйони, прогнозні показники на поточний – на 38,5 мільйона.

Більша частина доходів держбюджету сформована трьома податками – ПДВ, податком на доходи фізичних осіб та податком на прибуток, від яких забезпечено на 827 мільйонів більше, ніж торік.

Зокрема, податку на додану вартість перераховано майже 1,5 мільярда, зростання до аналогічного періоду минулого року – на 457 мільйонів або на 44 відсотки.

Підприємства регіону спрямували 421 мільйон гривень податку на прибуток, що на 104 мільйони або на 33 відсотки випереджає дані 2016 року та на 16,8 мільйона – очікувану суму.

Податку на доходи фізичних осіб сплачено 873 мільйони. Це на 266 мільйонів або на 44 відсотки більше рівня січня-серпня 2016 року та на 47 мільйонів – від прогнозів.

Також з доходів запоріжців до бюджету направлено 269 мільйонів військового збору. Показники відрахувань на потреби армії зросли порівняно з минулим роком на 62,2 мільйона або на 30 відсотків та 27,4 мільйона – від запланованого на цей рік.

Головне управління ДФС у Запорізькій області