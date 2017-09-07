Запорізький обласний центр зайнятості інформує:

Деталі вересня 07, 2017

50 тисяч громадян Запорізької області скористалися допомогою служби зайнятості. Протягом січня-серпня 2017 року комплекс різноманітних послуг та матеріального

забезпечення отримали 50,4 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 12,1% менше минулорічного показника. За сприяння служби зайнятості протягом січня-серпня 2017 року 17,8 тис. безробітних знайшли роботу, з них 472 особи працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 45 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 7 громадян, старших від 45 років та з числа ВПО та АТО, які отримали ваучери на навчання та підвищення кваліфікації; 6,9 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.

З початку року 9,1 тис. безробітних взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру. Станом на 1 вересня 2017 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 16,7 тис. безробітних. Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 вересня 2017 року становила 1741 одиниця. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – кухарі, вихователі, водії, токарі, медсестри, електромонтери, слюсарі-ремонтники та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають вчителів та бухгалтерів з відповідним досвідом роботи.