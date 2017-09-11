Ринок праці Запорізької області

Деталі вересня 11, 2017

Станом на 8 вересня 2017 року чисельність безробітних громадян по області становила 16,4 тис. осіб, з них 11,6 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.



Кількість актуальних вакансій станом на 8 вересня 2017 року – 1233 одиниці (у м. Запоріжжі – 749 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 13 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 6 безробітних).

Щоденно до центрів зайнятості області звертається – 203 громадянина.

З тих, хто перебуває на обліку, знаходять роботу 168 осіб.

Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.