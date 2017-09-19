Tuesday, September 19, 2017
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Ринок праці Запорізької області

Деталі
вересня 19, 2017

Станом на 15 вересня 2017 року чисельність безробітних громадян по області становила 16,6 тис. осіб, з них 11,7 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.


Кількість актуальних вакансій станом на 15 вересня 2017 року – 1162 одиниці (у м. Запоріжжі – 692 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 14 безробітних осіб (у м. Запоріжжі –  6 безробітних).
Щоденно до центрів зайнятості області звертається – 183 громадянина.
З тих, хто перебуває на обліку, знаходять роботу 114 осіб.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.

 

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