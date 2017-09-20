Деталі вересня 20, 2017

19 вересня з робочим візитом до м. Запоріжжя для ознайомлення з роботою Запорізької обласної служби зайнятості прибула заступник Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Юлія Жовтяк.

Програмою перебування передбачено відвідування та ознайомлення з роботою центрів зайнятості та обговорення нагальних питань діяльності в умовах реформування.

Посадовець прийняла участь у нараді з директорами базових центрів зайнятості та начальниками відділів ЗОЦЗ та відвідала Запорізький міський центр зайнятості, де мала змогу ознайомитися з роботою фахівців на місцях та проведенням профорієнтаційної роботи серед молоді.

Разом з тим, Ю. Жовтяк зазначила, що передумовою модернізації є розвиток комунікацій між учасниками ринку праці (центрами зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами (установами), суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, представниками громадських організацій).

Пріоритетними засадами реформування Служби зайнятості у 2017 році є задоволення заявлених вимог роботодавців шляхом посилення індивідуального підходу до підбору претендентів на вакансії; упровадження пакету послуг для роботодавців, зокрема електронного сервісу для забезпечення спрощення надання інформації про потребу в робочій силі; розширення співпраці з роботодавцями; перспективи створення кадрового резерву працівників та його використання роботодавцями.

- Служба зайнятості буде реформуватися у відповідності до того виду, в якому вона потрібна суспільству. Наш головний стимул у роботі – щоб людина змогла працевлаштуватися, отримала необхідні умови праці та заробітну плату, а роботодавець - потрібного працівника, - підсумувала Юлія Жовтяк.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47