Уряд прийняв постанову щодо розподілу акцизного податку з нафтопродуктів у ІІ півріччі 2017 року, щодо якої зверталась АМУ

Деталі вересня 21, 2017

Асоціація міст України вітає рішення Уряду, яке очікують громади! Через його затримку кошти від акцизного податку з пального акумулювалися на рахунках Казначейства

та не надходили до бюджетів місцевого самоврядування, що створювало чималі проблеми у фінансуванні соціальної сфери.

Асоціація міст України доклала чимало зусиль до прийняття цієї постанови, адже, починаючи з липня цього року, місцеві громади залишились без надходжень від цього податку і змушені були фінансувати чимало програм та заходів, відшуковуючи додаткові джерела надходжень, щоб не допустити заборгованостей за захищеними статтями видатків.

За таких обставин органи місцевого самоврядування не мали змоги профінансувати першочергові потреби та захищені статті видатків через ненадходження акцизного податку з нафтопродуктів. Нагадаємо, в багатьох бюджетах частка надходжень даного податку значно більше 50%, а вдеяких - сягає 80%.

Асоціація міст України, зважаючи на вимоги пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 №96 порушила зазначене питання одразу в ІІ півріччі 2017 року на нараді в Міністерстві фінансів України. Крім того, було наголошено на низці недоліків діючого механізму, зокрема, тривалий термін схвалення постанови на прикладі І півріччя 2017 року коли кошти почали надходити лише в березні 2017 року.

Але через неузгодженість та відсутність чіткої оперативної координації, точних, достовірних даних Державної фіскальної служби України та Міністерства фінансів України проект постанови значно коригувався в показниках і затягувався в прийнятті. Зважаючи на це, Асоціація міст України змушена була неодноразово вимагати проведення нарад в Мінфіні та ДФС з метою якомога швидшого прийняття змін до Порядку розподілу в ІІ півріччі 2017 року, щоб місцеві бюджети почали отримувати надходження від податку на пальне. На жаль, рішення не приймалось досить довгий час.

Для розв'язання ситуації Асоціація міст України звернулася до Прем’єр-міністра України В.Гройсмана з проханням надати відповідні доручення Мінфіну та ДФС і якнайшвидше прийняти проект постанови.

Проект постанови пройшов всі необхідні погодження і був прийнятий сьогодні на засіданні Уряду.

Тепер кошти, що були акумульовані з липня на казначейських рахунках і зовсім не працювали, не використовувались, не вкладались в роботи чи заходи і не принесли додаткових надходжень, отримають громади і спрямують на фінансування життєво необхідних програм.

Прийнятий Порядок враховує пропозиції експертів АМУ щодо компенсації надходжень по кожному окремому бюджету місцевого самоврядування у разі, коли надходження вказаного податку будуть менше рівня минулого року. Отже, кожний окремий бюджет отримає компенсацію в разі зниження рівня надходжень від акцизу з пального до рівня, що менший минулорічного.