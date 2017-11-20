ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Деталі листопада 20, 2017

Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ТОВ „Хортицький автошляхрембуд” (м. Запоріжжя)

та ПП „Альбіон” (м. Запоріжжя) на 68 тисяч гривень кожного за антиконкурентні узгоджені дії.



Дії товариства з обмеженою відповідальністю „Хортицький автошляхрембуд” та приватного підприємства „Альбіон”, що полягали в погодженні своїх конкурсних пропозицій під час участі у торгах на закупівлю доріг, їх елементів та поточного ремонту доріг, проведених у квітні-червні 2016 року районною адміністрацією Запорізької міської ради по Хортицькому району, відділення визнало порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). Узгодженість дій підтверджується, зокрема, сталими господарськими відносинами, характерною схожістю запропонованих тендерних пропозицій, схожістю дій при визначенні вартості предмету закупівлі тощо.

Здійснення контролю за створенням конкурентного середовища та захист економічної конкуренції у сфері державних закупівель – одне з основних завдань, що стоять перед територіальним відділенням. Метою проведення торгів є отримання замовником товару належної якості за оптимальною ціною. Конкурентна боротьба у сфері державних закупівель сприятиме більш ефективному використанню бюджетних коштів.

За вказане порушення суб’єктів господарювання притягнуто до відповідальності у вигляді накладення штрафу.



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Прес-служба

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