Ринок праці Запорізької області

Деталі листопада 20, 2017

Станом на 17 листопада 2017 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,8 тис. осіб, з них 13,3 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.



Кількість актуальних вакансій станом на 17 листопада 2017 року – 1285 одиниць (у м. Запоріжжі – 831 одиниця). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 15 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).

З початку листопада 2017 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 280 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 88 безробітних, які перебували на обліку.

Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.