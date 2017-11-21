Живи та працюй в Україні: з початку року роботодавці подали майже 1 мільйон вакансій

Деталі листопада 21, 2017

Протягом січня-жовтня 2017 року до Державної служби зайнятості України звернулось 169 тисяч роботодавців, які подали відомості про 904 тисячі вільних

вакансій, що значно більше ніж у минулому році. Так, кількість роботодавців, які звернулись до ДСЗ збільшилась у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 11%, а кількість вакансій на 12%, інформує прес-служба відомства.

У службі зайнятості підкреслили, що з огляду на активізацію економічних процесів у державі, в Україні розпочинається соціальний проект під лозунгом “Живи та працюй в Україні”, головною метою якого є пожвавлення людей на ринку праці України. Організатором проекту виступила Служба зайнятості за підтримки органів місцевої влади. В рамках проекту по всій Україні будуть відбуватись інформаційні активності, спрямовані на якнайшвидший пошук роботи для безробітних та підбір вакансій для роботодавців. Зокрема, в рамках проекту, будуть організовані масштабні ярмарки вакансій на найбільших підприємствах держави.

За січень-жовтень 2017 року кількість осіб, працевлаштованих за сприяння державної служби занятості, зросла на 38 тис. або 6% та становила 693 тисячі. При цьому, 44% з них були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного. Крім того, 200 тис. осіб були залучені до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам роботодавців, у січні-жовтні 2017 року за сприяння державної служби зайнятості 153 тис. безробітних проходили професійне навчання. Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, зросла на 18% та становила 41 тис. осіб.

Завдяки підвищенню результативності роботи щодо оперативного працевлаштування громадян, кількість безробітних станом на 1 листопада 2017 року, у порівнянні з відповідною датою 2016 року, скоротилася на 11% (на 34 тис.) та становила 282 тисячі (по Запорізькій області кількість безробітних станом на 1 листопада 2017 року, у порівнянні з аналогічною датою 2016 року скоротилась на 8,3% та становила 17,5 тисяч).

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