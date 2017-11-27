Monday, November 27, 2017
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ДВА ПІДПРИЄМЦЯ ПОРУШИЛИ ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПІД ЧАС УЧАСТІ У ТОРГАХ

Деталі
листопада 27, 2017

Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ФОП Литвиненка І.В. (м. Запоріжжя) та ФОП Ловчикова Ю.А. (м. Запоріжжя) загалом на 42 тисячі гривень за антиконкурентні узгоджені дії.

Дії ФОП Литвиненка І.В. та ФОП Ловчикова Ю.А., що полягали в погодженні своїх конкурсних пропозицій під час участі у торгах щодо закупівлі шкільних ранців для дітей молодшого шкільного віку, проведених у липні-серпні 2016 року комунальною установою „Запорізький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, відділення визнало порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). Узгодженість дій підприємців підтверджується, зокрема, наявністю зв’язку за професійною діяльністю, характерною схожістю запропонованих тендерних пропозицій, схожістю цінової поведінки тощо.
За вказане порушення підприємців притягнуто до відповідальності у вигляді накладення штрафу.



www.amc.gov.ua

Прес-служба
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