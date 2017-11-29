Добровільне страхування. Що зміниться з січня 2018 року?

Деталі листопада 29, 2017

Добровільна участь у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні передбачена статтею 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058) та впроваджена з 1 січня 2004 року.

Людина, яка не належала до категорії застрахованих осіб (не працювала на території України або працювала неофіційно, а страховий стаж зараховується лише за умови сплати страхових внесків), має можливість укласти договір про добровільну участь у соціальному страхуванні. Правові норми, що регулюють обставини укладання та виконання відповідного договору передбачені статтею 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон 2464). Повноваження щодо укладання договору покладені на органи доходів і зборів (органи державної фіскальної служби).

Законом 2464 передбачено два види договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

І. Частиною другою статті 10 визначено, що особи беруть у ній участь протягом строку, визначеного у договорі про добровільну участь, але не менше одного року. Це страхування на майбутні періоди.

ІІ. Частиною п’ятою цієї ж статті передбачена можливість одноразової сплати особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (починаючи з 1 січня 2004 року). При цьому, сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок і більшою за суму єдиного внеску, обчисленого з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладання договору. Тобто, до кінця поточного року розмір мінімального страхового внеску становить 704,00 грн. в місяць.

Щодо змін з січня 2018 року.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (прийнятий 3.10.2017 року) до частини 5 статті 10 Закону 2464 внесені зміни, згідно яких починаючи з 01.01.2018 року сума сплаченого єдиного соціального внеску за договором про одноразову сплату за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2. Отже, з 1 січня 2018 року при мінімальній заробітній платі 3200,00 грн. розмір мінімального внеску становитиме 1408,00 грн. в місяць.

Таким чином, до кінця 2017 року залишається можливість «докупити» страховий стаж за періоди, коли особа не належала до категорії застрахованих осіб, за нормами закону, що діє на теперішній час, тобто без підвищуючого (вдвічі) коефіцієнту. Звертаємо ще раз увагу, що це можуть здійснити лише особи, які на сьогодні не є застрахованими особами (офіційно не працюють) та не є пенсіонерами.

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізької області