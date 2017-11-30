Податковий борг по Запорізькому управлінню Офісу за жовтень 2017 року зменшився на 165 млн грн

Деталі листопада 30, 2017

Станом на 1 листопада 2017 року податковий борг підприємств, що перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу великих

платників податків ДФС, зменшився на 165 млн грн у порівнянні з показником від 1 жовтня 2017 року. На даний момент податковий борг складає 634 млн грн.

Для досягнення такого результату тільки за жовтень Запорізьким управлінням було підготовлено і направлено до банків 6561 інкасове доручення.

Загалом за 10 місяців 2017 року податковий борг підприємств, що обслуговуються в Запорізькому управлінні зменшився майже на 300 млн грн. За цей час управлінням було підготовлено і направлено до банків більше 20 тисяч інкасових доручень, в результаті чого до бюджету надійшло майже 7 мільйонів гривень. Крім того, окреме місце в роботі контролюючих органів з боргом займають звернення до суду щодо погашення податкової заборговагості за рахунок стягнення готівкових та безготівкових коштів. Цьогорік судами було задоволено таких звернень на суму більше 37 млн грн. Також в податкову заставу було описано майна боржників на суму понад 143 млн грн.

Довідково

Кількість боржників з числа підприємств, що обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ДФС, складає 16 підприємств (або 10% від загальної чисельності платників управління). За галузями господарства вони розподіляються по кількості наступним чином: оптова торгівля – 4, добувна промисловість – 3, енергетика - 2, металургія – 2, харчова промисловість – 2, інші галузі – 3 суб’єкта господарювання.