Thursday, November 30, 2017
    .
    • .

Податковий борг по Запорізькому управлінню Офісу за жовтень 2017 року зменшився на 165 млн грн

Деталі
листопада 30, 2017

Станом на 1 листопада 2017 року податковий борг підприємств, що перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу великих

платників податків ДФС, зменшився на 165 млн грн у порівнянні з показником від 1 жовтня 2017 року. На даний момент податковий борг складає 634 млн грн.
Для досягнення такого результату тільки за жовтень Запорізьким управлінням було підготовлено і направлено до банків 6561 інкасове доручення.
Загалом за 10 місяців 2017 року податковий борг підприємств, що обслуговуються в Запорізькому управлінні зменшився майже на 300 млн грн. За цей час управлінням було підготовлено і направлено до банків більше 20 тисяч інкасових доручень, в результаті чого до бюджету надійшло майже 7 мільйонів гривень. Крім того, окреме місце в роботі контролюючих органів з боргом займають звернення до суду щодо погашення податкової заборговагості за рахунок стягнення готівкових та безготівкових коштів. Цьогорік судами було задоволено таких звернень на суму більше 37 млн грн. Також в податкову заставу було описано майна боржників на суму понад 143 млн грн.
Довідково
Кількість боржників з числа підприємств, що обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ДФС, складає 16 підприємств (або 10% від загальної чисельності платників управління). За галузями господарства вони розподіляються по кількості наступним чином: оптова торгівля – 4, добувна промисловість – 3, енергетика - 2, металургія – 2, харчова промисловість – 2, інші галузі – 3 суб’єкта господарювання.      

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large98

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 