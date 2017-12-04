Деталі грудня 04, 2017

1 грудня у Головному управлінні ДСНС області відбулася міжвідомча прес-конференція за участі співробітників ГУ Національної поліції області, фахівців

ПАТ «Запоріжгаз» та медиків.

У ході заходу, рятувальники підбили підсумки оперативної діяльності за листопад поточного року.

З початку 2017 року підрозділи Головного управління по сигналу «тривога» здійснили 10124 виїзди, що на 30 % більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року – 7089 виїздів. Лише за листопад 2017 року – 329 виїздів. З початку року врятовано 983 особи.

«Якщо звернутися до статистики, то кожну 1 годину 25 хвилин підрозділи області залучалися до виконання завдань за призначенням» - зазначив заступник начальника з реагування на надзвичайні ситуації полковник служби цивільного захисту Олександр Семененко.

Аналізуючи проведену роботу з питань вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території області, з початку року піротехнічні підрозділи Головного управління здійснили 356 залучень на виконання робіт з очищення території області від застарілих боєприпасів. Під час виконання вилучено та знищено 2296 одиниць вибухонебезпечних предметів. Один із останніх випадків виявлення застарілих боєприпасів у великій кількості зафіксований 25 листопада поблизу с. Новопетрівка Великобілозерського району, під час проведення польових робіт було виявлено 99 одиниці вибухонебезпечних предметів. Після ідентифікації встановлено, що серед знахідок: 98 одиниць артилерійських снарядів та одна мінометна міна.