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Володимир Буряк: «Ми повністю готові до початку будівництва терміналу. Йдуть підготовчі роботи »

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грудня 04, 2017

У Запоріжжі розраховують 8-9 грудня отримати офіційний дозвіл на початок будівництва нового пасажирського терміналу в Міжнародному

аеропорту «Запоріжжя». А це означає, що будівельні роботи можуть розпочатися в середині грудня. Про це повідомив на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету міської ради міський голова Володимир Буряк.
- Підрядна організація вже почала підготовчі роботи на місці будівництва. Готується будівельний майданчик, завозиться необхідна техніка. У 2018 року ми продовжимо будівництво, необхідне фінансування буде передбачене у міському бюджеті, - сказав Володимир Буряк.
Нагадаємо, відповідно до укладеного договору будівництво нового терміналу має розпочатися в 2017 році. Термін завершення робіт - кінець 2019 року. Договірна вартість - майже 530 мільйонів гривень. Площа нового терміналу складе більше дванадцяти тисяч квадратних метрів. Він буде розрахований на обслуговування 400 пасажирів на годину. Також буде побудований ряд споруд для обслуговування нового терміналу.

 

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