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ТОП хабарників Запорізької області

Деталі
грудня 05, 2017

Управління захисту економіки Запорізької області підвели підсумки роботи за 11 місяців 2017 року. За цей час вдалося виявити 29 хабарників. Найбільше

на хабарі попадалися співробітники податкової - 6 разів.
Найбільший хабар отримав начальник відділу Токмацької райдержадміністрації, який просив 480 тисяч гривень за вирішення земельного питання. Чиновника затримали під час отримання першої частини в розмірі 240 тисяч гривень. Суд у цій справі відбудеться 11 грудня.
Другий за розміром хабар - 60 тис гривень, вимагав спеціаліст головного управління економічного розвитку і фінансів Міністерства культури. Чиновника визнано винним, на нього накладено штраф у сумі 25,5 тис.грн.
Третє місце в рейтингу головних хабарників посів заступник начальника управління Запорізької облдержадміністрації. Його затримали в момент отримання 52 тис.гон. У цій справі чекають суду.
Найменший зафіксований правоохоронцями хабар - 1500 гривень отримав від студента доцент кафедри запорізького вишу за здачу іспиту.

 

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