Зміни у законодавстві

Деталі грудня 08, 2017

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) – це міжнародний договір, який передбачає конкретний

перелік прав і свобод людини та на підставі котрого було створено Європейський суд з прав людини (далі- Суд) і визначено порядок його функціонування.

05 жовтня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про ратифікацію Протоколів № 15 та № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», (далі - Закон). Набрання чинності даним Законом відбудеться 11 листопада 2017 року.

Серед змін, які були внесені до Конвенції вищевказаними протоколами, слід виділити зміни, які викликали особливий інтерес у суспільстві. Відтепер, строк прийняття Судом справи до розгляду зменшується із шести місяців до чотирьох місяців від дати постановлення остаточного рішення на національному рівні. До набрання чинності Законом, заяву до Суду можна було подати протягом шести місяців після ухвалення остаточного рішення судом або органом влади, до компетенції яких належить визначення питання, що є предметом відповідного звернення. Шестимісячний строк відраховувався з моменту ознайомлення заявника або його адвоката з остаточним рішенням, за результатами звичайної процедури оскарження на національному рівні. Отже, тепер громадяни України зможуть подавати заяви до Суду лише протягом 4 місяців від дати винесення остаточного рішення на національному рівні.

Ще одним нововведенням стала можливість Верховного Суду, як найвищого суду в Україні, звертатися до Суду щодо надання консультативних висновків з принципових питань, які стосуються тлумачення або застосування прав і свобод, визначених Конвенцією та протоколами до неї. Також було визначено порядок розгляду Судом таких звернень.

Кожного дня до Суду надходить велика кількість нових заяв від країн, що ратифікували Конвенцію, і саме протоколи № 15 та № 16 спрямовані на вирішення проблеми «перенавантаження» Суду, підвищення якості його роботи та посилення субсидіарної ролі системи Конвенції.



Провідний спеціаліст сектору

з питань забезпечення діяльності

Урядового уповноваженого у справах

Європейського суду з прав людини

Головного територіального управління

юстиції у Запорізькій області А.І.Кусій