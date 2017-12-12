Оnline-прийом

Для забезпечення максимального доступу мешканців Гуляйпільської об’єднаної територіальної громади до послуг, що надаються органами Пенсійного
фонду, заступник начальника управління Наталія Горпинич два рази на тиждень за допомогою скайп - зв’язку проводить online-прийом для жителів сіл Дорожнянка, Рівнопілля, Гуляйпільське та Мирне.
Так, під час нещодавнього спілкування громадяни звернулись до фахівця з питаннями стосовно термінів подачі документів для оформлення пенсії, порядку обчислення страхового стажу, перерахунку пенсії, роз’яснення чинного пенсійного законодавства. Для пенсіонерів району такі online-прийоми з особистим спілкуванням – це можливість отримати конкретну допомогу. Так, з початку запровадження скайп-зв’язку вже 42 сільських пенсіонери отримали онлайн-консультації.
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