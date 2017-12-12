Ринок праці Запорізької області

Деталі грудня 12, 2017

Станом на 08 грудня 2017 року чисельність безробітних громадян по області становила 20,2 тис. осіб, з них 14,5 тис. осіб отримують

допомогу по безробіттю.

Кількість актуальних вакансій станом на 08 грудня 2017 року – 1294 одиниці (у м. Запоріжжі – 825 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 16 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).

З початку грудня 2017 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 253 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 65 безробітних, які перебували на обліку.

Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.