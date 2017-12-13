МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ПОРУШИЛА ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ УТРИМАННЯ МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У МІСТІ МЕЛІТОПОЛІ

Деталі грудня 13, 2017

Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов’язала Мелітопольську

міську раду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Відділення визнало порушенням законодавства про захист економічної конкуренції дії Мелітопольської міської ради, які полягають у включенні в окремі пункти Положення про паркування транспортних засобів в м. Мелітополі, затвердженого рішенням ради від 31.05.2011 № 11,:

- умови щодо врахування конкурсним комітетом при розгляді пропозицій претендентів у конкурсах з визначення операторів з обладнання та утримання стоянок таксі розміру щомісячного благодійного внеску до міського бюджету;

- зобов’язання переможців конкурсу щомісячно виконувати перерахування до місцевого бюджету благодійного внеску в розмірі, визначеному у конкурсних пропозиціях претендента та затвердженому у відповідному договорі для операторів стоянок таксі,

що може призвести до обмеження конкуренції на ринку послуг утримання майданчиків для паркування транспортних засобів у м. Мелітополі.

Таким чином, рада встановила суб’єктам господарювання, які виявили бажання працювати на ринку послуг утримання майданчиків для паркування транспортних засобів, непередбачені чинним законодавством зобов’язання робити благодійні внески до місцевого бюджету. Такі дії ради є втручанням у господарську діяльність зазначених суб’єктів господарювання, створюють несприятливі умови та призводять до обмежень самостійної діяльності суб’єктів господарювання, у тому числі щодо розпорядження прибутком.



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