Інновації, які допомагають шукати роботу

Деталі грудня 14, 2017

Служба зайнятості постійно впроваджує сучасні інноваційні підходи до роботи. Головна мета яких допомогти роботодавцю якнайшвидше

знайти працівника, а шукачеві - роботу своє мрії.

Ми приділяємо велику увагу створенню відео резюме і відео вакансій, впровадженню відео лекцій. Вже сьогодні роботодавець має власний електронний кабінет, де може налаштувати алгоритм підбору працівників. Кожен бажаючий може записатись на прийом до фахівця по інтернету завдяки послузі «електронна черга» на сайті Державної служби зайнятості. Якщо раніше для запису на прийом безробітний мав обов’язково піти в центр зайнятості, звернутись до диспетчера для отримання талону, що генерується автоматичними засобами у графіку прийому, то зараз це можна зробити в кількома кліками прямо вдома.

Також Запорізький обласний центр зайнятості здійснює підбір роботи он-лайн. Так кожен бажаючий може скористатись цією послугою через соціальні мережі (на офіційних сторінках Запорізької обласної служби зайнятості у фейсбуці та твіттері), вказавши у повідомленні, яка цікавить посада, заробітна плата та район розташування підприємства.

Служба зайнятості пропонує скористатись новими сервісами та підвищити свою кваліфікацію шляхом засвоєння різноманітних безкоштовних онлайн - курсів, в т.ч. вивчати дистанційно англійську мову. В цьому випадку – не потрібен репетитор, а потрібен лише доступ в Інтернет.

Масові безкоштовні онлайн-курси передбачають комбінацію заздалегідь записаних відео лекцій, інтерактивних завдань та форуму, на якому слухачі можуть ставити запитання та отримувати відповіді від викладачів. Формат масового онлайн-курсу дозволяє швидко та якісно навчати сотні тисяч людей, залучаючи до навчання найкращих лекторів і практиків країни.

Незабаром буде запущено новий сайт Державної служби зайнятості, який дозволить користувачам отримувати ще частину послуг дистанційно. Сайт міститиме інтерактивні профілі користувачів, особисті веб-кабінети, можливості синхронізації із багатьма інформаційними сайтами та соціальними мережами.

«Завдяки інноваціям роботу знайти стало зручніше та швидше. Більше 40 відсотків осіб, які звертаються до центрів зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, отримають роботу оперативно, до набуття статусу безробітного» - повідомляє директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

Довідково: Протягом січня-листопада 2017 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 63,9 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості. За сприяння служби зайнятості 22,7 тис. безробітних знайшли роботу.

Телефон для довідок: відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи 233-11-47.