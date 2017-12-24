Ринок праці Запорізької області

Деталі грудня 24, 2017

Станом на 22 грудня 2017 року чисельність безробітних громадян по області становила 21,3 тис. осіб, з них 15,8 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.



Кількість актуальних вакансій станом на 22 грудня 2017 року – 1368 одиниць (у м. Запоріжжі – 930 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 16 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).

З початку грудня 2017 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 248 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 44 безробітних, які перебували на обліку.

Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.