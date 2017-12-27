Дбайте про своє майбутнє вже сьогодні! Скажіть НІ «тіньовій» зайнятості!

Деталі грудня 27, 2017

Нелегальна зайнятість - це використання роботодавцями найманої робочої праці без належного оформлення трудових відносин. Необхідно

розрізняти такі поняття, як прийняття на роботу з випробувальним терміном та стажування. Стажування проводиться до початку прийому на конкретну роботу, а випробування - в процесі роботи.

Небезпека «тіньової» зарплати, як і «тіньової» зайнятості, полягає не тільки у тому, що бюджет недоотримує кошти, мінімізуються надходження до Пенсійного фонду, а особливо в тому, що люди не матимуть змоги отримати пенсію, яка відповідає рівню їхньої реальної зарплати.

Такий працівник повністю беззахисний перед роботодавцем. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за необхідне, і доти, доки вважає за потрібне. Працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати і трудового стажу.

У разі вивільнення у випадку скорочення чисельності або штату працівників, або ж при виникненні проблем зі здоров'ям, працівник не отримає компенсаційних виплат і оплати лікарняного листа, або вони розраховуватимуться тільки з офіційної, малої заробітної плати.

Влаштовуючись на роботу неофіційно, працівник повинен чітко усвідомлювати, що роботодавець може вимагати працювати понад норму, а то і без вихідних без додаткової оплати праці.

Не оформлені належним чином трудові відносини позбавляють гарантованого розміру заробітної плати; соціальних гарантій, передбачених для працівника; права на достроковий вихід на пенсію (якщо робота пов'язана з шкідливими умовами праці); права на охорону праці.

Відсутність офіційних доходів може бути підставою для відмови у призначенні різного виду допомог та субсидій.

Значно втрачають у виплатах, внаслідок отримання зарплат «в конвертах», майбутні мами, оскільки розмір допомоги з вагітності і пологів безпосередньо залежить від розміру офіційної зарплати.

Звертаємо увагу керівників підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців щодо неприпустимості випадків виплати заробітної плати «у конвертах», а також виплати заробітної плати в розмірах нижче мінімально встановленої законодавством.

« Варто відстоювати свої конституційні права – вимагати від роботодавців офіційного оформлення трудових відносин. Людям треба усвідомити, що згода отримувати зарплату «в конвертах» у майбутньому позбавляє їх всіх соціальних гарантій», - наголошує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

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