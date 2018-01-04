Деталі Опубліковано: Вівторок, 09 січня 2018, 11:46

Запорізький обласний центр зайнятості у своїй роботі приділяє особливу увагу реалізації заходів сприяння зайнятості демобілізованих учасників АТО.

Протягом 2017 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 2182 особи із числа демобілізованих учасників АТО, із них звернулися у вказаному періоді 926 осіб даної категорії. Усі вони отримали весь спектр соціальних послуг, передбачених чинним законодавством. Працевлаштовані 667 демобілізованих осіб із числа учасників АТО, в тому числі за сприянням служби зайнятості 514 осіб. 60 осіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. 148 осіб приймали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.

Підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації проходило (за оперативними даними) 157 осіб із числа учасників АТО. Рівень працевлаштування після професійного навчання за направленням служби зайнятості склав 98,1%. 7 осіб із числа демобілізованих учасників АТО були направлені в Одеський ЦПТО на курси підприємницької діяльності в сфері малого бізнесу.

Серед роботодавців постійно проводиться інформаційна робота щодо переваг співпраці зі службою зайнятості в процесі укомплектування кадрової потреби, зокрема можливостей отримати компенсацію витрат на сплату єдиного внеску за працевлаштованих учасників АТО. Фахівцями центрів зайнятості здійснюється опитування роботодавців, проводиться анкетування для подальшого працевлаштування вищезазначених категорій осіб.

З метою надання психологічної підтримки демобілізованих із зони проведення АТО спеціалістами базових центрів зайнятості використовуються у роботі «Методичні рекомендації щодо роботи з демобілізованими військовослужбовцями, їх родинами, а також членами сімей загиблих (померлих) військовослужбовців». Розроблені методичні матеріали постійно оновлюються та доповнюються актуальною інформацією.

« Активно продовжується співпраця із соціальними партнерами, громадськими організаціями. Налагоджені тісні зв’язки з районними державними адміністраціями, сільськими та селищними радами (на території рад проходять виїзні заходи «Мобільний офіс» спільно з управліннями праці та соціального захисту населення, управліннями Пенсійного фонду України) та іншими організаціями, які опікуються проблемами учасників АТО.

Варто зауважити, що вищезазначені заходи у центрах зайнятості області проводяться постійно та мають системний характер,» - зазначає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.