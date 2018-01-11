Деталі Опубліковано: Четвер, 11 січня 2018, 14:06

Протягом січня-грудня 2017 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 64,8 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 13,1% менше минулорічного показника.

За сприяння служби зайнятості протягом січня-грудня 2017 року 23,5 тис. безробітних знайшли роботу, з них 574 особи працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 97 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 21 громадянин, старший від 45 років та з числа ВПО та АТО, які отримали ваучери на навчання та підвищення кваліфікації; 8,0 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.

З початку року 11,6 тис. безробітних взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Кількість роботодавців, що співпрацювали зі службою зайнятості у 2017 році порівняно з 2016 зросла на 10,7 відсотків та становить 8,6 тис. Отже, і кількість вакансій в базі даних служби зайнятості збільшилась на 10,8 % та склала 44,1 тис.

А ось у свої потребах працівників роботодавці залишаються незмінними. Як і торік, найбільш запитуваними є кваліфіковані робітники – електромонтери, продавці, медсестри, водії, слюсарі, токарі та інші представники робочих професій. Також мають попит фахівці з високим рівнем кваліфікації – спеціалісти державної служби, бухгалтери з відповідним досвідом роботи.

« В цілому, ситуація на ринку праці регіону характеризується позитивною динамікою. І ми вважаємо, що досягти цього ми змогли завдяки постійній модернізації служби та тісній співпраці з соціальними партнерами, роботодавцями та владою.

До того ж, з 1 січня 2018 року підвищено розмір мінімальної заробітної плати на рівні 3723 грн., що, потягнуло за собою збільшення розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства про працю. Сподіваємось, це змусить багатьох роботодавців вивести своїх робітників з «тіні». А відтак, працівники, отримають всі соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством», - зазначає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

Телефон для довідок: відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи 233-11-47