Деталі Опубліковано: Четвер, 11 січня 2018, 14:20

В прес-центрі Запорізької обласної організації НСЖУ «Журналіст» відбувся круглий стіл, присвячений питанням реформування суспільного теле- і радіомовлення. У ньому, окрім журналістів Запорізької філії ПАТ НСТУК та багаточисленних працівників запорізьких ЗМІ взяли участь представники 23 громадських організацій та волонтерських об’єднань області.

Кричуща ситуація, коли в ході реформи планується звільнити 76 співробітників у Запорізькій філії ПАТ НСТУ, при цьому скоротивши ефірний час мовлення до 10,5 годин та існуючі телевізійні і радіопрограми, схвилювала не лише медійників, а й громадські організації, волонтерські об`єднання, пересічних мешканців.

З інформацією про зміни та найближчі перспективи, які принесе реформування, виступила продюсерка телекомпанії Наталя Андрєєва. Вона розповіла про порядок та кількість звільнень, які торкнуться 30-х пенсіонерів, 22-х технічних працівників (водіїв, прибиральниць, гримерів, охоронців) та 24-х творчих (редакторів, звукорежисерів, операторів тощо).

Працівники, яких скорочення не торкнеться, перейдуть на співпрацю за цивільно-правовими угодами. Але станом на сьогодні, питання про нові трудові відносини, не відрегульовані, що народжує безліч чуток. До того ж, і свої дії нове колективу, який перебуває у стресовому стані, не вважає за потрібне пояснювати та коментувати. Позиція: «А вони самі не запитували!» відверто дивує.

Незрозуміла ситуація у подальшій діяльності теле- та радіожурналістів викликає обурення та незгоду. Вже з 1-го квітня зупиняться низка існуючих телевізійних та радіопрограм з різною тематикою. Серед них культурологічні, соціальні, політичні, висвітлення важливих питань промисловості, підприємництва, аграрної сфери. Залишаються щоденні новини, ранкове мовлення, ще декілька новинних рубрик. Виникає питання: невже місто Запоріжжя настільки насичене подіями, що потребує восьми випусків новин за день.

У подальшому ефір буде побудований на основі медійних проектів. Для того, щоб потрапити в команду, треба пройти конкурсний відбір Проектів у Києві. Знову виникає питання, чому саме в Києві? Невже з гори краще видно, чим цікавиться регіон, які питання та проблеми хвилюють місцеву громаду?

Так, можливо зараз у часи ресталінга треба міняти застарілі декорації та апаратуру, підвищувати якість телевізійних програм, додавати креативу, але скорочувати медіапростір, дійсно український, некомерційний, громадський – ідеологічно небезпечно. Особливо в прифронтовій Запорізькій області – за 200 кілометрів до бойових дій!

Профспілка телекомпанії звернулась до ПАТ НСТУ з вимогою запобігти масовим звільненням, що суперечить законодавству, висловивши пропозиції щодо збереження існуючих соціально спрямованих, пропагандистських, дитячих програм.

Дивує та бентежить ситуація навколо абсолютно невмотивованого переселення запорізького радіо зі спеціально налагоджених приміщень, де воно існує з 1967 року, в підсобні, непристосовані до роботи приміщення. Демонтаж одній із студій вже розпочато без попереджень на підставі якогось не зовсім зрозумілого наказу, де навіть не визначена причина такого руйнування важливого стратегічного обекту.

Свою позицію та занепокоєння таким станом речей раніше вже висловили Національна спілка журналістів України та Запорізька обласна організація НСЖУ, надіславши на адресу керівництва суспільного мовника відповідні звернення. Однак, жодної реакції з боку реформаторів не надійшло.

Тому журналістська спільнота області поділяє занепокоєння громадських організацій та колективу теле-радіожурналістів ситуацією, що склалася в нашій прифронтовій області в цій доволі важливій сфері. Дискусія підняла багато питань щодо тривожних та небезпечних наслідків, які можуть виникнути у нестабільному громадському просторі, якщо необережно знищувати суспільного мовника як інструмент інформаційної безпеки.

У виступах учасників круглого столу йшлося також про необхідність проведення більш жорсткої державної політики українізації, особливо в умовах війни.

В результаті обговорення учасники заходу – громадські організації та інституції прийняли рішення про взяття під громадський контроль і вплив процес реструктуризації суспільного теле та радіомовлення, випрацювати механізм їхнього соціального захисту.

Прийнято також рішення створити робочу групу з громадських організацій при підтримці ЗОО НСЖУ з питань реформування суспільного мовника, забезпечити громадський та експертний контроль теле-радіопродукту, що видається колективом Запорізької філії НСТУ. Окремим рядком прийняте рішення звернутись до суду щодо переселення колективу радіо з професійно обладнаного Будинку радіо в пристосовані приміщення, які не відповідають ніяким вимогам, та відчуження історичної будівлі з подальшим переданням її в оренду.

Робоча група розпочала свою діяльність одразу ж після засідання круглого столу, залучивши на допомогу досвідчених правозахисників та ще цілу низку громадських інституцій.

На жаль, як свідчить відгук про дискусію в Фейсбуці продюсерки каналу Наталі Андрєєвої, реальної стурбованості громадськості та колективу вона не почула. Зручна позиція, якщо не чуєш думку громадськості та не хвилює біль та проблеми колективу.

Олена Морозова.

На знімку – продюсерка телекомпанії Наталія Андрєєва