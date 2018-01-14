Деталі Опубліковано: Неділя, 14 січня 2018, 17:20

Станом на 12 січня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,3 тис. осіб, з них 17,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.



Кількість актуальних вакансій станом на 12 січня 2018 року – 923 одиниці (у м. Запоріжжі – 653 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 24 безробітні особи (у м. Запоріжжі – 7 безробітних).

З початку січня 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 202 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 50 безробітних, які перебували на обліку.

Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.