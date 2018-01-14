Ринок праці Запорізької області
- Деталі
- Опубліковано: Неділя, 14 січня 2018, 17:20
Станом на 12 січня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,3 тис. осіб, з них 17,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 12 січня 2018 року – 923 одиниці (у м. Запоріжжі – 653 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 24 безробітні особи (у м. Запоріжжі – 7 безробітних).
З початку січня 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 202 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 50 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.
Читайте також:
- Руйнуємо стереотипи. Робота для інвалідів із зарплатою до 30 тисяч грн. - 14/01/2018 16:59
- Відшкодування втрат на 55,7 млн. гривень забезпечили запорізькі аудитори за 2017 рік - 11/01/2018 14:37
- Проблеми подальшої долі запорізького обласного телебачення та радіо - 11/01/2018 14:20
- Послугами служби зайнятості у минулому році скористались майже 65 тис. безробітних - 11/01/2018 14:06
- Оголошення про проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу «Запорізький обласний театр ляльок» Запорізької обласної ради - 11/01/2018 14:00