Деталі Опубліковано: Понеділок, 15 січня 2018, 13:55

Голова Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Білий Олександр Миколайович підвів підсумки діяльності відділення за 2017 рік. У 2017 році з метою забезпечення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції територіальним відділенням розглянуто 61 заяву суб’єктів господарювання, підприємців та громадян, за результатами їх розгляду розпочато 10 справ, 36 справ розпочато за власною ініціативою. Здійснено 141 захід з висвітлення діяльності відділення та пропаганди правових знань. Забезпечений щоквартальний випуск інформаційно-довідкового листка Запорізького територіального відділення „Новини конкуренції”.

Протягом звітного періоду відділенням виявлено та припинено 47 порушень законодавства про захист економічної конкуренції. В тому числі:

- 6 порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання,

- 6 порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживань монопольним становищем,

- 15 порушень у вигляді антиконкурентних дій органів місцевого самоврядування,

- 12 порушень у вигляді неподання інформації на вимогу голови територіального відділення,

- 8 порушень у вигляді недобросовісної конкуренції.

Внаслідок надання обов’язкових для виконання рекомендацій припинено 9 дій, що мали ознаки порушень законодавства у сфері конкуренції, з них 8, що мали ознаки зловживань монопольним (домінуючим) становищем, 1 - ознаки антиконкурентних дій органів місцевого самоврядування.

Із загальної кількості припинених у 2017 році порушень законодавства про захист економічної конкуренції:

84 відсотки припинено шляхом прийняття рішень про застосування передбаченої законодавством відповідальності,

16 відсотків - шляхом надання рекомендацій.

Накладено штрафів на загальну суму - 1 млн. 152 тис. 500 грн., сплачено штрафів та пені за прострочення сплати штрафу – 1 млн. 132 тис. 585 грн. Економічний ефект припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції для юридичних та фізичних осіб склав 105 млн. 493 тис. 780 грн.

У 2017 році відділення зосередило свою увагу на забезпеченні контролю за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, захисті прав та інтересів підприємців і споживачів від його порушень передусім на соціально важливих ринках – розподілу природного газу; передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами; централізованого водопостачання; послуг з управління багатоквартирним будинком; збирання та перевезення твердих побутових відходів; перевезення пасажирів автомобільним транспортом; фінансових послуг; роздрібної торгівлі алкогольними напоями; утримання майданчиків для паркування транспортних засобів; реалізації товарів, надання послуг і виконання робіт у тимчасових спорудах; утримання об’єктів благоустрою.

Найбільші штрафні санкції у 2017 році відділення застосувало у відношенні наступних суб’єктів господарювання:

- загалом на 149 тисяч 600 гривень оштрафовані ТОВ «ДК Автотрейд» (м. Кривий Ріг) і ТОВ «Аскент-КР» (м. Кривий Ріг) за антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до спотворення результатів двох процедур закупівель коренеплодів та бульби їстівної, проведених у жовтні-листопаді 2015 року Вільнянською виправною колонією і Софіївською виправною колонією;

- загалом на 112 тисяч гривень оштрафовані ТОВ „Еста Лайт” (м. Полтава) та ФОП Шевченка В.М. (м. Полтава) за антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до спотворення результатів процедури закупівлі ламп розжарювання та енергозберігаючих ламп, проведеної у липні – жовтні 2016 року комунальним підприємством електричних мереж зовнішнього освітлення „Міськсвітло” Бердянської міської ради;

- загалом на 136 тисяч гривень оштрафовані ТОВ „Хортицький автошляхрембуд” (м. Запоріжжя) та ПП „Альбіон” (м. Запоріжжя) за антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до спотворення результатів торгів на закупівлю доріг, їх елементів та поточного ремонту доріг, проведених у квітні-червні 2016 року районною адміністрацією Запорізької міської ради по Хортицькому району;

- на 49 тисяч гривень оштрафоване КП „Мирне С” Мирненської селищної ради Мелітопольського району Запорізької області за відмову у наданні послуги з централізованого водопостачання заявникам - мешканцям обслуговуючого кооперативу СТ „Дубрава”, розташованого на території Мирненської селищної ради Мелітопольського району;

- на 68 тисяч гривень оштрафоване ДП „Придніпровська залізниця” за припинення електропостачання на об’єкт ТОВ „Дузенко і К ЛТД” (у зв’язку із виявленням несправності обладнання силового трансформатору) на термін, що перевищує законодавчо встановлений термін, необхідний для ремонту або заміни пошкодженого елемента системи електропостачання;

- загалом на 136 тисяч гривень оштрафоване ПАТ „Запоріжгаз” за безпідставну відмову в наданні послуги з розподілу природного газу мешканцям житлових багатоквартирних будинків міста Запоріжжя;

- загалом на 147 тисяч гривень оштрафоване ТОВ „Запорожбастранс” за здійснення перевезення пасажирів автомобільним транспортом на маршрутах „Бердянськ – Запоріжжя”, „Енергодар – Кирилівка” та „Запоріжжя - Енергодар” без укладення відповідних договорів з замовником транспортних послуг на перевезення пасажирів на маршрутах, та отримання неправомірних переваг у конкуренції відносно інших суб’єктів господарювання шляхом порушення чинного законодавства, що підтверджено актами та постановами Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області у 2016-2017 роках.

Крім того, відділення визнало порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції:

- бездіяльність виконавчого комітету Запорізької міської ради, яка полягала у невизначенні переліку житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах, та у непроведенні конкурсу на визначення управителя багатоквартирними будинками;

- дії Гуляйпільської районної ради, що полягали у встановленні неправомірних умов під час вибору переможця конкурсу з визначення суб’єкта оціночної діяльності;

- дії Новомиколаївської районної ради, які полягають встановленні зобов’язання щодо вирішення переможцем конкурсу на право укладання договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новомиколаївського району пріоритетних економічних та соціальних проблем району;

- бездіяльність управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради, яка полягає у непроведенні конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів з приватного сектору міста Бердянська;

- дії Приазовської селищної ради, які полягають у наданні права ФОП Сурядному П.О. на укладання договорів щодо надання послуг з вивозу твердих побутових відходів без проведення конкурсу;

- дії Мелітопольської міської ради, які полягають у примушенні суб’єктів господарювання, які виявили бажання отримати паспорт прив’язки тимчасової споруди для здійснення своєї діяльності в тимчасових спорудах, укладати договори про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою, у встановленні бар’єру входження на ринок у вигляді наявності документів на землекористування, у встановлення різного терміну подовження строку дії паспортів прив’язки тимчасових споруд та у застосуванні різного розміру коефіцієнта відповідно до функціонального використання об’єкта благоустрою при визначенні розміру пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

- дії Бердянської міської ради, які полягають у встановленні неправомірних заборон розміщення тимчасових споруд;

- дії Запорізької міської ради, які полягали у встановленні непередбаченої законодавчими актами України заборони продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв у всіх закладах торгівлі, окрім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, ресторани тощо), на території міста Запоріжжя;

- дії Мелітопольської міської ради, які полягають у примушенні операторів стоянок таксі до сплати щомісячного благодійного внеску до міського бюджету.

У 2017 році оскаржено до суду 9 рішень територіального відділення, що становить 22 відсотки від загальної кількості прийнятих рішень, залишено без змін остаточно 4 рішення, задоволено судами остаточно 8 позовів відділення щодо стягнення штрафів та пені.



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Прес-служба

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