Деталі Опубліковано: Вівторок, 16 січня 2018, 10:24

« Протягом 2017 року у центрах зайнятості Запорізької області перебували 1208 громадян із числа внутрішньо переміщених осіб. Мали статус безробітного 1076 осіб. Усі вони отримали весь спектр соціальних послуг, передбачених чинним законодавством. Всього працевлаштовані 348 осіб, із них, за направленням служби зайнятості 292 особи, в тому числі 8 осіб були працевлаштовані за рахунок виплати компенсації роботодавцям ЄСВ, з компенсацією роботодавцю витрат на оплату праці 39 осіб. Приймали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 89 осіб даної категорії.

Проходили підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації (за оперативними даними) 97 осіб із числа внутрішньо переміщених. Рівень працевлаштування після закінчення навчання склав 98,9%,» - повідомляє директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

Окрім профінформаційних та профконсультаційних семінарів, щодо сприяння активному пошуку роботи, продовжують проводитися виїзні акції до модульного містечка в м. Запоріжжі, де мешкають особи із числа ВПО. В ході акцій проводиться консультаційна та роз’яснювальна робота з питань працевлаштування серед осіб зазначеної категорії.

З метою забезпечення надання соціальних послуг, передбачених законодавством про зайнятість населення та державне соціальне страхування на випадок безробіття всім громадянам України, зокрема, які прибувають для тимчасового проживання з АР Крим і міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, Запорізьким обласним центром зайнятості організовано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, скоординовано роботу базових центрів зайнятості Запорізької області в режимі оперативного реагування та безперешкодного доступу цих громадян до соціальних послуг та матеріального забезпечення. У інформаційних секторах всіх центрів зайнятості розміщена інформація про послуги служби зайнятості, державні соціальні установи, громадські організації (адреси, контакти, сайти, телефони гарячої лінії), які надають соціальні послуги, допомогу та підтримку громадянам, які прибувають з територій проведення АТО та тимчасово окупованих територій.

В постійну практику роботи центрів зайнятості запроваджено надання інформації, консультації та організації навчання осіб, які бажають реалізовувати проекти за участі міжнародних донорів.

Налагоджена співпраця з Міжнародною організацією з міграції. У 2017 році розпочато проект «Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем ВПО та постраждалого від конфлікту населення в Україні». Проектом передбачено надання грантів у двох компонентах: самозайнятість та розвиток мікропідприємництва. До участі у проекті залучено безробітних, які зацікавлені в організації власної справи.

На базі Запорізького обласного центру зайнятості відбувся захід щодо презентації проекту «Гранти для роботодавців. Створення робочих місць для ВПО», проведений Благодійною організацією «Благодійний фонд «Карітас Харків». До участі у заході були залучені роботодавців м. Запоріжжя, які виявили зацікавленість до зазначеного проекту.

У травні 2017 стартував проект «Об'єднання громадських сил Приморської о'бєднаної територіальної громади шляхом проведення загальних освітницько-культурних заходів для інтеграції та адаптації ВПО та вирішення їх проблем». Проект реалізується через громадську організацію «Екологія та соціальний захист Приморського району» в рамках статутної та проектної діяльності БФ «Право на Захист» за підтримки National Endowment for Democracy (NED), партнером проекту виступає Приморський районний центр зайнятості. Один із напрямків дії проекту направлений на допомогу інтеграції в мирне суспільство людей що приймали участь у бойових діях. Проект складається з трьох частин – психологічна допомога, навчання англійської мови та театрального мистецтва. Психологічні тренінги направлені на отримання можливості цим людям знайти вихід зі складних умов, з якими стикаються після участі у бойових діях. Створення театрального гуртка - можливість заявити про себе, показати суспільству свої проблеми, проявити творчий потенціал, стати ближче до простих людей. Вивчення англійської мови надасть можливість розширити діапазон з пошуку роботи.

У центрах зайнятості області проводяться Дні відкритих дверей з питань працевлаштування соціально уразливих категорій громадян.

Особам, що звертаються за допомогою, надається повний комплекс інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг.

Телефон для довідок: відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи 233-11-47