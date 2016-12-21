Керівників комунальних підприємств, установ та закладів Запорізької області призначатимуть за новим, більш прозорим Порядком

Деталі грудня 21, 2016

Відтепер кадрові питання в комунальних підприємствах, установах і закладах вирішуватимуться виключно на пленарних засіданнях обласної ради за конкурентною процедурою, встановленою новим Порядком призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та закладів, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької обласної ради. Цей активно обговорюваний на комісіях документ сьогодні більшістю голосів прийнятий на 10-й сесії Запорізької облради.

Заступник голови обласної ради Владислав Марченко, який вносив даний Порядок, наголосив на нагальній потребі цього документу.

-Ми потребуємо прийняття Порядку, адже на сьогодні в нас близько 30 керівників – в статусі виконуючих обов’язки. Для призначення на посаду гідного кандидата ми, як відповідальні керівники, маємо обирати найкращих. Сьогодні ми маємо можливість прийняти Порядок й удосконалювати його, - зазначив Владислав Марченко.

Депутат Володимир Байда від «Опозиційного блоку» відзначив, що Порядок передбачає прозорий та відкритий конкурс на посаду та усуває корупційну складову під час призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, закладів та установ.

Депутат Олена Клімченко (фракція «Об’єднання «Самопоміч») зауважила, що від постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства внесені правки й голосувати за порядок представники комісії мають намір лише з внесеними правками безпосередньо у проект.

Висловлюючи думку з точки зору кандидатів, які в майбутньому будуть влаштовуватися на роботу згідно з запропонованим Порядком, лідер депутатської фракції «Нова політика» Василь Хвостак оголосив запропоновану раніше правку: прибрати слово «екзамен» шляхом заміни, адже вбачає в цьому психологічний фактор для майбутніх кандидатів на посаду.

Виражаючи позицію фракції «Українське об’єднання патріотів «Укроп», депутат Артур Гатунок наголосив, що попередні правки враховані, й фракція буде голосувати за прийняття Порядку, але зауважив, що найближчим часом мають бути враховані й інші доопрацювання.

Депутат Юрій Ружин (Радикальна партія Олега Ляшка) зазначив, що на сьогодні відсутня загальна кадрова політика через внесені на розгляд сесії проекти рішень з кадрових питань, де пропонувалося продовжити контракти керівникам на різні строки – 2, 3, 5 років або ж зробити виконуючим обов’язки. Тож, прийняття Порядку, на його думку, стане однією із корисних справ для громади Запорізької області.

В свою чергу, депутат Сергій Знаменський («Нова політика») зауважив, що запропоновані в Порядку білети – це минуле, весь світ перейшов на систему тестування. Також він додав, що, враховуючи теми правового нахилу, не зрозуміло, чи наймаємо ми політиків, чи професіоналів своєї справи.

Заступник голови Запорізької облради, депутат облради Владислав Марченко, відповідаючи на зауваження, акцентував увагу, що зазначені в Порядку галузі для перевірки знань є досить логічними – це антикорупційне законодавство, менеджмент, адже керівники мають чітко усвідомлювати свою відповідальність. А в тестуванні, на його думку, є ризик в отриманні відповідей до початку конкурсу, й необхідно максимально відійти від цього для отримання під час процедури конкурсу думки безпосередньо кандидата.

Також заступник голови облради відзначив, що вбачає в Порядку виваженість між політичними моментами та професійними якостями кандидата, адже питома вага оцінки професіоналізму складає 50% у загальній сумі, а співбесіда з комісією, до якої входять представники всіх фракцій, складає інші 50%. Таким чином, планується запобігти політичної упередженості щодо кандидатів та запровадити відкриту систему призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ та закладів, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької обласної ради.

Новий Порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та закладів, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької обласної ради вступає в силу з 1 березня 2017 року. Попередній документ відсьогодні втрачає свою силу.

Для довідки: Участь у конкурсі на вакантну посаду керівника може взяти кожен бажаючий, який відповідає кваліфікаційним вимогам та має відповідну освіту.

Конкурс проводиться в кілька етапів, головні з яких – іспит та відбір кандидатів, а також проведення співбесіди із кандидатами, які успішно склали іспит. Метою конкурсу є проведення добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.