Запорізька облрада взяла курс на ефективний розвиток територій і прозорі міжбюджетні стосунки

Деталі січня 12, 2017

Цього року виконавчий апарат Запорізької обласної ради активізує роботу по всіх напрямах діяльності.

Пріоритетні вектори розвитку визначив перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков.

- Прозорий бюджет, ефективне енергоспоживання на всіх рівнях, розвиток комунальних підприємств та гармонійний розвиток територій - такі завдання нам з вами вирішувати в цьому році, - відзначив Єгор Семенков під час апаратної наради.

Зокрема, керівники Запорізької обласної ради планують посилити ефективну взаємодію із районами і комунальними закладами та установами. Так, вже складено графік робочих поїздок по території району. 12 січня перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков проведе зустрічі із колективами підприємств та відвідає комунальні установи Чернігівського району.

Про це повідомляє Rada.zp.ua.