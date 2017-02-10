Похмурий законопроект для безрадісного життя

Деталі лютого 10, 2017

Проект "Про державні та інші свята, пам'ятні дати і скорботні дні", запропонований Українським інститутом національної пам'яті, люди сприйняли не як проект, а як готовий закон. З обуренням! Таке враження, що над ним працював той, хто взагалі не вміє радіти і не знає, що означає слово "свято". На кшталт Огурцова з комедії "Карнавальна ніч". Ось тільки це зовсім не смішно…

Приміром, нас хочуть позбавити улюблених весняних свят. Щоб не було вихідним 8 березня (колись його ініціювали феміністки, але для нас це _ день матерів і дружин, день жіночності, а ще _ свято початку весни). Натомість пропонують у вересні надуманий День сім'ї (хоча Міжнародний день сім'ї відзначається 15 травня).

Збираються відмінити і "травневі свята". Але 1 і 2 травня – давно вже не стільки день солідарності трудящих, скільки час відпочинку на природі, пікніків, дач…

І навіщо нам похмурий "День пам'яті й примирення" 8 травня, коли є світлий День Перемоги 9 травня, що став днем вшанування старших поколінь? Гадаю, варто зважати не на офіційну назву свята і його походження, а на те, який зміст вкладає в нього народ!

Шевченківський день 9 березня навряд чи стане у повному розумінні святом. Бо творчість Тараса Шевченка – за сутністю своєю не святкова. Влаштовувати на його честь сімейне застілля з горілкою – навіть блюзнірство. Щоправда, наші винахідливі люди якось викрутяться: відзначатимуть, приміром, 9 березня як жіночий день. Та навіщо виставляти Україну й усе українське на посміховисько, що вже успішно зробили автори законопроекту?

Інститут національної пам'яті у даному випадку добряче попрацював над спотворенням національної пам'яті. Чула, як обговорюють новину запоріжці: спочатку обурюються законопроектом, потім переходять до ситуації в країні,.. даючи їй аж надто різкі оцінки. Може, сумнівний документ має спровокувати вибух народного гніву і ще більш дестабілізувати суспільство? Хитро…

Віталіна Московцева, "Запорізька правда"