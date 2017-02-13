Маршрутки відходять у минуле. За дорученням Володимира Буряка оголосять новий конкурс серед перевізників

Деталі лютого 13, 2017

Міська влада Запоріжжя узяла курс на заміну маршруток на автобуси великої і середньої місткості. Усі розуміють, що це питання неможливо вирішити в стислі терміни, але розпочинати з чогось треба. Саме таке завдання перед профільними міськими службами поставив міський голова Володимир Буряк.

На думку міського голови, поступовий перехід до автобусів великої і середньої місткості сприятиме не лише поліпшенню умов перевезення, комфорту для пасажирів громадського транспорту, але і підвищенню безпеки руху.

Влітку 2017 року збігає термін дії договорів на обслуговування пасажирів на половині автобусних маршрутів, працюючих в Запоріжжі. Договори ці були укладені ще п'ять років тому. Тепер, за законодавством, буде оголошений новий конкурс. Проект рішення про проведення конкурсів розгляне виконавчий комітет Запорізької міської ради. Самі конкурси, як годиться згідно із законом, повинні відбутися влітку.

Раніше, коментуючи плани міської влади по розвитку сфери громадського транспорту, міської голова Володимир Буряк сказав:

- Ми запропонуємо перевізникам при оголошенні чергових конкурсів укладати нові договори на запропонованих умовах. Це заміна маршруток на зручніші автобуси, в яких городяни, наприклад, можуть комфортно почувати себе під час поїздки. До того ж, ці автобуси більше пристосовані для людей з обмеженими можливостями, що також, на мій погляд, дуже важливо. Запорожці заслужили право їздити в комфортних автобусах.

За умовами нового конкурсу, автотранспортним підприємствам буде запропоновано використати на маршрутах автобуси класу А, І і ІІ класу. Від автобусів класу B (як приклад, "Фольксвагени" і "Спринтери") місто відмовиться на цих маршрутах повністю.

Для довідки: автобуси І і ІІ класу - від 23 до 100 місць, зокрема автобуси "МАЗ", які працюють на маршруті №18 розраховані на 100 місць. Автобуси класу А - до 22 місць, але призначені для проїзду не лише сидячих, але і стоячих пасажирів.