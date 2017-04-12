Скасувати абонплату за газ вдалося завдяки тиску суспільства

Деталі квітня 12, 2017

Одним з важливих рішень чергового пленарного засідання сесії Запорізької обласної ради стало ухвалення депутатами звернення до Президента України і інших центральних органів влади щодо скасування постанови НКРЄКП,

якою встановлювалась абонентська плата за користування мережами газопостачання.

Відразу три фракції демократичного табору підготували і подали проекти рішень щодо цього питання. І остаточний текст звернення став дієвим прикладом їх консолідації навколо вирішення болючої проблеми, що зачіпає інтереси майже всіх громадян.

Аргументація «Батьківщини» в цьому питанні, висловлена на сесії, включала головний вадливий аспект: не можна примушувати громадян вносити абонентську плату за користування газовими мережами, оскільки в більшості випадків їх будівництво і введення в експлуатацію здійснювалось саме за кошти громадян.

У Запорізькій області, особливо у сільській місцевості, безліч прикладів, коли газогони середнього і низького тиску будувались місцевими жителями за власний рахунок (лише в деяких випадках – при співфінансуванні бюджетів різних рівнів), а потім, за існуючим порядком, передавались на баланс газорозподільних копаній.



Впевнений, що саме рішення Запорізької обласної ради звернутися до Президента з вимогою вплинути на керівництво НКРЕКП, так само як і десятки звернень, ухвалених обласними радами інших областей, призвели до скасування аморального рішення щодо абонплати. Тиск депутатів місцевих рад і всього суспільства виявився серйознішим, ніж тиск олігархів, що звикли паразитувати на тілі народу.



Олександр Старух,

Голова фракції ВО «Батьківщина»

Запорізької обласної ради