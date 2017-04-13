Олександр Старух: Рішення щодо купівлі-продажу землі має вирішуватись громадянами України

Деталі квітня 13, 2017

Депутатський корпус Запорізької обласної ради на черговому пленарному засіданні підтримав ініційоване фракцією «Батьківщини» звернення до центральних органів влади щодо недопущення скасування

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Фракція, близько половину складу якої становлять представники аграрної галузі виробництва, протягом останнього року послідовно аргументувала необхідність зваженого підходу у питанні впровадження ринку землі. Адже згідно Конституції України наші чорноземи – це загальнонаціональне надбання. А ще це фактично єдина цінність, що ще залишилась у власності простих громадян.

Мит впевнені: негайному впровадженню цивілізованого ринку землі заважає в першу чергу відсутність необхідної законодавчої бази, що гарантувала б захист родючості ґрунтів, обмежувала власність в одних руках та забороняла землеволодіння іноземцям. Також досі не функціонує достовірний вичерпний єдиний реєстр обліку земель.

Як прибічники, так і противники вільного ринку земель не мають остаточної відповіді на елементарні питання його функціонування. Хто матиме право купувати землю? Який граничний розмір купівлі? Чи буде першочергове право на купівлю у добросовісних орендаторів, які роками справно сплачували усі належні податки і збори, платили за пай, зберігали родючість ґрунтів? Якщо мораторій буде знято, селянам нічого не залишиться, як розпродати за безцінь свої паї і піти в найми до нових панів або їхати за кордон шукати кращої долі.

Зважаючи на це, єдиним правильними рішенням щодо сільськогосподарської землі буде проведення загальнонаціонального референдуму, на якому кожен громадянин України повинен висловити свою думку по цьому питанню. Поки ж народ України не скаже «так» або «ні» впровадженню ринку землі, мораторій на її продаж має бути збереженим.

Олександр Старух,

Голова фракції ВО «Батьківщина»

Запорізької обласної ради