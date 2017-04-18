ЦНАП у Веселівській селищній територіальній громаді. Від паперових домовленостей до реальних кроків

Деталі квітня 18, 2017

За участі Запорізького ВП «Центр розвитку місцевого самоврядування» та шведської компанії SKL International відбулась виїзна нарада до Веселівської селищної територіальної громади, яка стала переможцем конкурсу в рамках програми U-LEAD з Європою, Component 2 – реалізується Шведським агентством з питань міжнародного співробітництва і розвитку (SIDA). На порядку денному: створення Центру надання адміністративних послуг.



Директор Запорізького ВП «Центр розвитку місцевого самоврядування» Олександр Свистун зазначив, що в рамках наради вирішено низку актуальних питань.



- Під час зустрічі обговорено варіанти приміщення для розміщення ЦНАПу, статті фінансування даного проекту, зокрема облаштування, омеблювання, закупівля програмного забезпечення та навчання спеціалістів. Стало відомо, що до кінця листопада поточного року буде завершено зазначений проект, а це свідчить про те, що мешканці Веселівської громади матимуть змогу отримати якісні адміністративні послуги вже в цьому році. Наразі важливо, що від паперових домовленостей ми перейшли до реальних кроків, - поділився керівник Центру.



Свої коментарі надали представники шведської донорської організації.

- В Україні відбувається передача повноважень від районних державних адміністрацій до громад. Всі ці процеси є дещо новими та мають багато нюансів. Чітко зрозуміло, що сьогодні органи місцевого самоврядування повинні не лише мати право приймати, але й втілювати та контролювати рішення. Зараз ми бачимо, що Веселівська громада не просто працює, а має неабияке бажання працювати, саме тому досягає поставлених цілей. Створення ЦНАПу – реальний результат їхньої роботи та великий крок вперед, адже це не лише обслуговування, а й утворення дієвої, ефективної та прозорої системи надання послуг, - розповіла представник шведської компанії SKL International – менеджер пілотних проектів Ольга Калініченко.



В цілому шведські партнери планують проведення навчальних заходів для співробітників ЦНАПу, депутатів, виконавчих комітетів та громадськості. Головна мета – відпрацювати всі актуальні аспекти, спростити процес і досягти якісного обслуговування мешканців.

Сьогодні Веселівська селищна територіальна громада – гарний приклад наполегливої праці та успіху впровадження децентралізаційної реформи.