Деталі червня 29, 2017

Очільник громадсько-політичного Руху «Справедливість», екс-голова СБУ Валентин Наливайченко відвідав рідне Запоріжжя.



Під час свого візиту 27 червня він зустрівся з головним інженером Запорізького інженерного підприємства з ліквідації аварій Борисом Удодом.

Мости – яскравий пам‘ятник корупції. З 2004 року будівництво стратегічних об‘єктів для всієї області було призупинене через некомпетентність та корупційність місцевої влади. Для вирішення проблеми зведення мостів було визначено необхідність проведення загальної експертизи стану мостів та систем якості та можливої зміни проекту будівництва.

Під час візиту до Хортиці голова Руху «Справедливість» зустрівся з активом партії та громадськістю. Зокрема, волонтерами, активістами-екологами, громадськими організаціями «Миротворець», «Антикорупційний рух Запоріжжя» та іншими.

«Ключове у нашій боротьбі - боротьба з корупцією. Не просто боротьба загальними словами, а починаючи з себе. Ми категорично не сприймаємо поєднання влади та бізнесу. Кожний український президент стає олігархом та наживається на українських землях, копалинах та промислових підприємствах. І друге - ми залишаємося на боці територіальної цілісності держави, патріотизму, підтримки ветеранів АТО та антикорупційних активістів, а також молодіжних організацій та студентів. Саме цих людей необхідно залучати до Міністерства оборони, охорони здоров’я та соціальної політики.» - зазначив Валентин Наливайченко.

Лідер Руху розповів про друзів та партнерів політичної партії: "Серед наших партнерів є також перший добровольчий мобільний шпиталь. імені Пирогова. Це сотні медиків із усієї України, із Запоріжжя також, які безкоштовно надають медичну допомогу, обстеження, лікують поранених бійців, виконують операції прямо на місці бойових дій. Це самі ті люди, які потрібні в Міністерстві охорони здоров’я, і вони знають яка медицина потрібна».

На переконання Валентина Наливайченка економіці необхідна максимальна лібералізація малого бізнесу. «Все монополізовано, підлаштовано під одну людину - під президента. Олігархат будується, коли саджають конкурентів. Ми плануємо з точністю до навпаки віддати права людям, громаді - на землю, на суддів, на політику. Така демонополізація спрацює на олігархію краще, ніж всі розмови та імітації переслідувань олігархів", - розказав політик своє бачення необхідних змін у країні.

Особлива тема – безпека в країні. Двічі голова СБУ відповів на запитання журналістів і підкреслив, що в Україні мають бути зупинені теракти, а особливо теракти з використанням вибухівки.

«Поки не буде розкрито хоча б один резонансний злочин, українці не почуватимуться в безпеці. Вивести на виконавців цього злочину може розслідування справи Павла Шеремета. Почерк схожий», - наголосив він.

Валентин Наливайченко також зустрівся із представниками вірменської діаспори. Разом із Головою вірменської діаспори Арташесом Саргсяном та церковним очільником Тером Юсиком говорили про історію, сьогодення і плани на майбутнє.

Як і всі українці, українські вірмени хочуть змін на краще для своєї Батьківщини - України!