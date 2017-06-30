Жителі Запорізької області виступають проти купівлі-продажу землі

Деталі червня 30, 2017

У населених пунктах Запорізької області триває робота активістів «Батьківщини» зі збору підписів на підтримку Всенародного референдуму проти продажу земель

сільськогосподарського призначення.

Партійці проводять роз’яснювальну роботу та, окрім підписів на підтримку земельного мораторію, збирають побажання мешканців краю стосовно реформування сучасної політичної системи України.

«Настрої земляків в основному песимістичні. Наслухались за ці дні ми всякого. В основному люди скаржаться, що «нас давно продали», «людей ніхто не чує», «при владі злодії». Та попри загальний песимізм, нам вдається переконати людей, що їх підпис дуже важливий», – зазначає депутат Василівської районної ради Людмила Бекерська.

За словами депутата Енергодарської міської ради Анатолія Анохіна, міських жителів турбує питання введення ринку землі не менше, аніж селян, бо кожен містянин пов’язує його з продовольчою безпекою власної родини. «Мешканці Енергодара логічно заявляють, що навіть фашистським загарбникам під час Другої світової війни не вдалося вивезти українські чорноземи. Невже ж сьогодні громадяни вільної країни дозволять іноземцям чи олігархам скупити єдину цінність, що залишилась у власності простого народу? Такого не буде!» – запевняє він.

«Батьківщинівці» наголошують, що їх робота вже принесла перші реальні результати: міністр агрополітики подав у відставку, а уряд поспішив заявити про обережний підхід до впровадження ринку землі.



Володимир Марчук